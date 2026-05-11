Milan scatta il ritiro | squadra a Milanello a partire da mercoledì

Dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta, la squadra si è radunata a Milanello per iniziare il ritiro. L'allenamento è iniziato mercoledì mattina e proseguirà nelle prossime settimane. La società ha comunicato che il ritiro servirà per preparare al meglio le prossime partite di campionato. Non sono state annunciate modifiche allo staff tecnico né dettagli sui giocatori coinvolti.

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Nei pressi di Casa Milan regna un clima di massima concentrazione dopo la rutta sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Dopo i brutti risultati dell'ultimo periodo, lo staff tecnico del Milan ha preso una decisione molto importante. Come riferito da Nicolò Schira, la dirigenza rossonera ha deciso di andare la squadra in ritiro a partire da mercoledì, con l'obiettivo di preparare al meglio la gara di domenica 17 contro il Genoa, proprio per portare 3 punti importantissimi a casa. La squadra, perciò, si ritroverà a Milanello, dove lavorerà a porte chiuse per ritrovare compattezza, serenità e fiducia, qualità andate perse nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, scatta il ritiro: squadra a Milanello a partire da mercoledì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gianluca Galliani: “Vivevo il Milan da dentro: restavo a Milanello con la squadra”Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan),... Verso Milan-Juventus, Allegri concede una giornata di riposo alla squadra: le ultime da MilanelloProsegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, gara valida per la 34ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Si parla di: Milan, Tare: I tifosi meritano altro. Forse serve il ritiro; Addio al calcio giocato per l’ex obiettivo di Juventus e Milan: si ritira a 30 anni, è ufficiale. Il Milan va in ritiro a Milanello dopo il ko con l’Atalanta Tutto per provare a salvare la corsa Champions #Milan #ACMilan #SerieA #ChampionsLeague #Milanello x.com Milan, ritiro confermato: tutti in clausura a Milanello da mercoledìIl provvedimento è stato preso di concerto tra tecnico e dirigenza dopo la sconfitta con l'Atalanta e in vista della trasferta con il Genoa, decisiva per la Champions ... gazzetta.it