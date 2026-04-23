Verso Milan-Juventus Allegri concede una giornata di riposo alla squadra | le ultime da Milanello

Mentre si avvicina il match tra Milan e Juventus, l’allenatore ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra. La squadra si sta preparando a tornare in campo con allenamenti programmati dopo questa pausa momentanea. Le ultime sedute si sono svolte a Milanello, il centro di allenamento del club, in vista della sfida in programma nel prossimo fine settimana.

Prosegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, gara valida per la 34ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Una sfida che può indirizzare in maniera significativa la corsa Champions dei rossoneri, attualmente a caccia degli ultimi 7 punti per blindare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Dopo un momento delicato, segnato dalle sconfitte contro Napoli e Udinese, il Diavolo ha reagito superando di "corto muso" l'Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato. Un successo fondamentale per ritrovare fiducia e slancio in vista del finale di stagione. Per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domenica sera, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alla squadra una giornata di riposo a metà settimana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, Allegri concede una giornata di riposo alla squadra: le ultime da Milanello Notizie correlate Leggi anche: Da Milanello, Allegri e tre giocatori al lavoro nonostante il giorno di riposo: le ultime verso Verona-Milan Leggi anche: Milan, prove di 4-3-3 per Allegri: le ultime da Milanello Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SportMediaset: Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina Video; I giganti da podio. Allegri aspetta Spalletti a San Siro; Juve, verso il Milan per il sorpasso. E l'anno prossimo...; Probabili formazioni Milan-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Fofana, Leao, Pulisic, Fullkrug, Boga, David, Yildiz e Vlahovic. Verso Milan-Juventus, Tuttosport: Allegri, ancora due punte. Tocca a Leao con PulisicIn vista di Milan-Juventus di domenica sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così sulle possibili scelte di formazione nel Diavolo: Allegri, ancora due punte. Tocca a Leao ... milannews.it Verso Milan-Juventus: Allegri dovrebbe confermare la stessa formazione di Verona con una sola novitàDomenica sera il Milan ospiterà la Juventus a San Siro. In vista di questa gara, che potrebbe avvicinare ancora di più il Diavolo alla qualificazione alla prossima Champions ... milannews.it Verso Milan-Juventus, designato l'arbitro del match: ecco chi sarà #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com Verso Milan-Juventus: Allegri punta ancora sul 3-5-2, un cambio rispetto a Verona - facebook.com facebook