Gianluca Galliani, figlio di un ex dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista a Andrea Longoni in cui ha raccontato di aver vissuto da vicino l’ambiente del club. Ha spiegato di trascorrere molte ore a Milanello, sede del team, condividendo momenti con i giocatori e lo staff durante la sua presenza presso il centro sportivo.

Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Durante la lunga chiacchierata con il figlio del 'Condor', sono stati trattati diversi temi. Ecco, di seguito, le parole sulla sua passione rossonera e molto altro: “Io ho iniziato a tifare il Milan qualche anno prima che mio padre diventasse amministratore delegato perché ho avuto la fortuna di avere i genitori dei miei migliori amici tifosissimi rossoneri. Ho iniziato a vedere il Milan nel 1984-1985. LEGGI ANCHE: Milan tra presente e futuro: la nuova strategia dell’U23. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gianluca Galliani: “Vivevo il Milan da dentro: restavo a Milanello con la squadra”

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