Il Milan sta pianificando il mercato per la prossima stagione 2026-2027, con un budget di circa 150 milioni di euro. Secondo fonti vicine al club, l’allenatore avrebbe indicato due obiettivi principali: i calciatori Salah e Lewandowski. La società sta valutando le modalità per portare i due attaccanti sotto la propria guida sportiva, analizzando le possibili strategie di acquisto e le condizioni contrattuali.

Un tesoretto da oltre 100 milioni di euro per riportare il Milan nell'élite europea. Tra proventi per la (auspicata) qualificazione in Champions League e riscatti pesanti, il Diavolo prepara un'estate di fuoco: non solo giovani talenti, ma un assalto frontale ai giganti del calcio mondiale. Il Milan ha iniziato il lavoro con larghissimo anticipo. A gennaio il club ha piazzato il colpo Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona per 10 milioni di euro, bonus inclusi. Quindi, ha gettato le basi per l'operazione Mario Gila con la Lazio, per circa 20 milioni di euro. Poi, qualche giorno fa, ha ufficializzato l'arrivo di Andrej Kostic dal Partizan per 8 milioni di euro, sempre bonus inclusi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, piano folle da 150 milioni: Allegri prenota Salah e Lewandowski. Ecco come può prenderli

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