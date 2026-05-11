Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il club ha deciso di tenere la squadra in ritiro da mercoledì presso il centro sportivo di Milanello. La giornata è stata caratterizzata dalla contestazione dei tifosi e da un incontro tra i dirigenti, mentre l’intero ambiente si prepara a trovare una nuova impostazione. La squadra cerca di affrontare questa fase difficile, con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Italiano pre Napoli Bologna: «Un po’ di delusione va accettata. Rowe in panchina? Non si è allenato al massimo» Conte svela: «L’infortunio di De Bruyne? Testa a testa in allenamento e 4 punti allo zigomo, Di Lorenzo rappresenta il Napoli» Mourinho Real Madrid, trattative serrate per il ritorno dello Special One! Dipende tutto da Florentino Perez, cosa sta succedendo davvero Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, ritiro a Milanello dopo il KO con l’Atalanta: Furlani prova a ricompattare l’ambiente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tuttosport – Caos Milan, “per il Genoa squadra in ritiro”! Parlano Tare e Allegri dopo il ko con l’Atalanta2026-05-10 23:49:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: MILANO – Momento complicatissimo della stagione per il Milan che...

Juventus: Elkann prova a ricompattare l’ambienteJohn Elkann prova a ricompattare l’ambiente Juventus e rilancia pubblicamente le ambizioni del club in vista della prossima stagione.

Argomenti più discussi: Allenamento al Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, 5 maggio 2026: la gallery; Milan, tutto per la Champions: cosa ha detto oggi Allegri oggi a Milanello; Milan, confronto tra Allegri e la squadra a Milanello: cos'è successo; Crisi Milan, il retroscena: Allegri parla alla squadra, cosa è successo a Milanello.

L'ipotesi ritiro per il Milan potrebbe concretizzarsi! A riferirlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport: secondo l'inviato, infatti, il club potrebbe ritirarsi a Milanello da mercoledì o giovedi in vista del match contro il Genoa di domenica #Milan #SpazioMilan x.com

[Vitiello] Questa mattina alle 10:00 Modric è arrivato a Milanello per la prima volta dopo l'intervento. Nonostante il brutto infortunio allo zigomo, proverà a rientrare per l'ultima partita di campionato. La squadra si allena nel pomeriggio. - reddit.com reddit

Incubo Milan, arriva il ritiro: tutti in clausura a Milanello da mercoledìIl provvedimento è stato preso di concerto tra tecnico e dirigenza dopo la sconfitta con l'Atalanta e in vista della trasferta con il Genoa, decisiva per la Champions ... msn.com