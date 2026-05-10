Juventus | Elkann prova a ricompattare l’ambiente

John Elkann ha annunciato l’intenzione di rafforzare l’unità all’interno della Juventus, puntando a migliorare le prospettive del club per il prossimo campionato. In una dichiarazione pubblica, ha ribadito l’impegno della società nel raggiungimento di obiettivi sportivi e ha sottolineato la volontà di lavorare con coesione tra tutti i membri della squadra e dello staff. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato modifiche o nuovi investimenti.

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John Elkann prova a ricompattare l’ambiente Juventus e rilancia pubblicamente le ambizioni del club in vista della prossima stagione. Durante lo Juventus Official Club Day andato in scena a Giardini Naxos, l’amministratore delegato di Exor ha parlato davanti ai tifosi con toni molto chiari, garantendo la volontà della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Elkann prova a ricompattare l’ambiente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus: Elkann manda un messaggio chiaroIn una lettera agli azionisti di Exor datata 23 marzo 2026 e resa nota il giorno successivo, John Elkann ha voluto mandare un messaggio chiaro e... Juventus: la lettera di ElkannLa lettera agli azionisti di Exor firmata da John Elkann il 23 marzo 2026 non è solo un resoconto di bilancio: secondo l’analisi di Tuttosport, si... Argomenti più discussi: Top & Flop di Lecce-Juventus; Il richiamo alla juventinità di Elkann e l'abbraccio dei tifosi a Michel Platini: giornata speciale allo Juventus Official Fan Club Day; Tether, il ceo Paolo Ardoino: Io miliardario? Ecco cosa è cambiato (e sulla Juve...); John Elkann vede rosa con Spalletti: La Juve ha una base solida per tornare a vincere.