Milan rinnovo Modric appeso a un filo Moretto | Chiede delle garanzie | Calciomercato

Il futuro di Modric al Milan è ancora incerto, con il giocatore che avrebbe richiesto nuove garanzie prima di confermare il prolungamento del contratto. La questione è tornata al centro delle discussioni dopo la partita persa contro l'Atalanta, che ha riacceso i dubbi sulla prosecuzione della collaborazione. Secondo fonti vicine al club, il rinnovo dell'ex campione del mondo è sospeso e dipende da eventuali assicurazioni offerte dal club.

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Il finale di stagione del Milan si è improvvisamente trasformato in un pericoloso cammino a ostacoli. Dopo aver mantenuto il quarto posto per quasi tutta l'annata, accumulando un vantaggio che dalla 27ª alla 30ª giornata toccava quota 9 punti, il recente tracollo ha rimesso tutto in discussione. Con due sconfitte consecutive e un bilancio di cinque ko nelle ultime otto gare, la squadra di Massimiliano Allegri si ritrova ora in quarta con 67 punti, a pari merito con la Roma (ma sopra per il vantaggio negli scontri diretti) e con soli due punti di vantaggio sul Como. In questo scenario di incertezza, a traballare non sono solo le posizioni di tecnico e dirigenza, ma anche il futuro dei giocatori, primo su tutti Luka Modric.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rinnovo Modric appeso a un filo. Moretto: “Chiede delle garanzie” | Calciomercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri determinante per il rinnovo di Modric. Ecco cosa manca” Calciomercato Milan, Moretto: “Ecco quanto chiede il Leverkusen per Grimaldo”Nel consueto con gli aggiornamenti di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Alejandro Grimaldo.