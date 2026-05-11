Milan rinnovo Modric appeso a un filo Moretto | Chiede delle garanzie | Calciomercato
Il futuro di Modric al Milan è ancora incerto, con il giocatore che avrebbe richiesto nuove garanzie prima di confermare il prolungamento del contratto. La questione è tornata al centro delle discussioni dopo la partita persa contro l'Atalanta, che ha riacceso i dubbi sulla prosecuzione della collaborazione. Secondo fonti vicine al club, il rinnovo dell'ex campione del mondo è sospeso e dipende da eventuali assicurazioni offerte dal club.
Il finale di stagione del Milan si è improvvisamente trasformato in un pericoloso cammino a ostacoli. Dopo aver mantenuto il quarto posto per quasi tutta l'annata, accumulando un vantaggio che dalla 27ª alla 30ª giornata toccava quota 9 punti, il recente tracollo ha rimesso tutto in discussione. Con due sconfitte consecutive e un bilancio di cinque ko nelle ultime otto gare, la squadra di Massimiliano Allegri si ritrova ora in quarta con 67 punti, a pari merito con la Roma (ma sopra per il vantaggio negli scontri diretti) e con soli due punti di vantaggio sul Como. In questo scenario di incertezza, a traballare non sono solo le posizioni di tecnico e dirigenza, ma anche il futuro dei giocatori, primo su tutti Luka Modric.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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