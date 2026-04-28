Bindi | Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e a certi altri no – Il video

Un commento di una figura pubblica ha sollevato domande sulla differenza di successo tra attentati diretti a diversi presidenti. Durante un intervento pubblico, ha affermato di non comprendere perché alcuni attacchi riescano mentre altri falliscono. Ha inoltre citato una frase in cui si fa riferimento a un punto interrogativo riguardo alle motivazioni di tali azioni, lasciando intendere l’incertezza e la curiosità sull’argomento.

«Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e gli attentati a certi presidenti sono.come dire. lo ha detto il popolo Maga, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti». Rosy Bindi, ospite al programma tv Tagadà, dice la sua sull’attentato al presidente americano Donald Trump. L’ex ministra spiega che Trump «è in un momento di caduta di consensi per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze delle sue guerre», e poi aggiunge, facendo riferimento alle ipotesi che l’attentato alla cena dei corrispondenti fosse una messincena: «Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa. Se lo pensa il popolo Maga lo possiamo anche pensare nella provincia di Siena».🔗 Leggi su Open.online

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