Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato recentemente in un post sui social media. Nel suo intervento, ha discusso del calo di prestazioni del Milan, sottolineando che il problema principale non riguarda tanto le scelte di mercato quanto altri fattori. La sua analisi si concentra su aspetti legati alla situazione interna del club e alle dinamiche sportive.

Vince, 1-0, quindi con il proverbiale 'corto muso', il Milan di Massimiliano Allegri sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco nella 33^ giornata di Serie A. Con questo successo, firmato al 41' da Adrien Rabiot sul suggerimento di Rafael Leão, il Diavolo torna al secondo posto in classifica, a quota 66 punti, agganciando il Napoli che si era fatto battere in casa dalla Lazio nel pomeriggio di sabato. Ora, la graduatoria del massimo campionato recita: Inter 78, Milan e Napoli 66, Juventus 63. Finisse oggi il torneo, queste sarebbero le quattro squadre qualificate all'edizione 2026-2027 della Champions League. Dietro di loro, Como e Roma con 58 punti, poi l'Atalanta con 57, proveranno ad insidiare il quartetto di testa, anche se la loro missione si preannuncia difficile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il vero tema del declino del Milan non è tanto il mercato, quanto …”

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