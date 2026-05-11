A Milano, negli ultimi quattro anni, la squadra ha attraversato continui conflitti tra dirigenti, tecnici e giocatori, impedendo di ottenere risultati concreti. Questa situazione ha portato alla perdita dello scudetto di Pioli e Maldini, lasciando il club in una fase di incertezza. Le tensioni interne hanno coinvolto varie figure e hanno avuto ripercussioni anche sugli aspetti economici, con conseguenze per i piani di sviluppo e investimento.

Come in un eterno giorno della marmotta, che brucia dirigenti, tecnici, giocatori, sogni e risultati e alla fine rischia anche di bruciare denaro, perché senza risultati sportivi anche i piani economici soffrono. Benvenuti al Milan dove da quattro anni, ciclicamente, chi guida il Milan sembra interessato a tutto tranne che al bene e alla storia di un marchio tra i più gloriosi al mondo. Una discesa nell’inferno fatta di divisioni, lotte nascoste o alla luce del sole, personalismi e scelte sbagliate con un unico comune denominatore: consumare la pazienza del popolo rossonero. La clamorosa contestazione nella notte del ko casalingo con l’Atalanta è solo l’ultimo capitolo di un romanzo degli orrori.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milan, quattro anni di tutti contro tutti. Così è stato bruciato lo scudetto di Pioli e Maldini

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Milan nell’anno dello Scudetto di Pioli

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