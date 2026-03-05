Milan Rabiot su Ibrahimovic | Per me è sempre stato un esempio lo è stato per tutti

Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista a 'Rivista Undici' in cui ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, definendolo un esempio per sé e per gli altri. Il centrocampista del Milan ha commentato il rapporto con il suo compagno di squadra e ha condiviso alcune riflessioni sulla figura dell’attaccante svedese. La conversazione si è concentrata anche su altri aspetti della sua carriera e del suo ruolo nel club.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di 'Rivista Undici'. Il numero 12 del Milan ha voluto spendere alcune parole anche su Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno al PSG ora dirigente del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan cerca il nuovo numero 9: chi è Pellegrino? E poi un pensiero su Ibrahimovic, da calciatore al PSG e come dirigente al Milan: «Ibra per me è sempre stato un esempio, lo è stato per tutti. Anche solo guardandolo imparavi: nel gestire le responsabilità, nel prendere decisioni, nell’essere forte mentalmente. Sono contento di averlo ritrovato qua, mi sono sempre trovato bene con lui: ha un certo tipo di carattere che è un po’ come il mio, abbiamo la stessa ambizione, la stessa voglia di vincere, il non voler mollare mai. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

