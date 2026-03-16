Un agente di Allegri ha dichiarato che l'allenatore non ha mai considerato lo scudetto come obiettivo, mentre ha commentato l’andamento di Leao, definendolo

La sconfitta dell'Olimpico con la Lazio, come prevedibile, ha lasciato parecchie scorie nell'ambiente rossonero che, dopo il derby, aveva iniziato a sfregarsi le mani. Allegri è finito nel mirino della critica per alcune scelte a livello tattico e di uomini, anche se gli va dato atto di non aver mai usato a sproposito la parola scudetto. Tutt'altro. A "Radio anch'io sport" (Radio1) è intervenuto l'agente di Max, Giovanni Branchini: "Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato. Non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa sull'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'agente di Allegri: "Max non ha mai pensato allo scudetto. Leao? Quest'anno così così, è sotto gli occhi di tutti"

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L'agente di Allegri: Mai detto di fare la corsa all'Inter, qualcuno pensava fosse una strategia...Giovanni Branchini, agente di mister Massimiliano Allegri, è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 parlando anche del sogno scudetto. tuttomercatoweb.com

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Aveva ragione Come ripetuto da Allegri nel post partita, Rafa era nervoso a causa di qualche pallone non servitogli in determinate occasioni Questa raffigurata sembra essere una di quelle: Pulisic lo vede partire, #Leão gliela chiama ma l'americano prefe - facebook.com facebook