Milan | qualificazione Champions in discussione

Il Milan rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, un risultato che potrebbe arrivare dopo una stagione complicata. La squadra ha perso punti importanti nelle ultime partite, e la situazione in classifica appare più difficile rispetto a qualche settimana fa. La sfida per ottenere un posto tra le prime quattro si fa più intensa, e il finale di stagione si presenta come un banco di prova decisivo.

San Siro non è più un rifugio per il Milan. Ed è forse questo il dato più preoccupante del finale di stagione rossonero. La sconfitta contro l’ Atalanta non ha soltanto rimesso in discussione la qualificazione Champions: ha certificato una frattura profonda tra squadra, ambiente e tifoseria. I fischi, la Curva Sud che lascia lo stadio prima del novantesimo e i seggiolini vuoti nel finale raccontano molto più di un semplice ko interno. Fino a poche settimane fa il Milan sembrava ancora in grado di giocarsi qualcosa di importante. Il derby vinto contro l’Inter aveva restituito entusiasmo e l’impressione di una squadra ritrovata. Poi, però, qualcosa si è spento improvvisamente.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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