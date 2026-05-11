Milan | qualificazione Champions in discussione

Da dailymilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, un risultato che potrebbe arrivare dopo una stagione complicata. La squadra ha perso punti importanti nelle ultime partite, e la situazione in classifica appare più difficile rispetto a qualche settimana fa. La sfida per ottenere un posto tra le prime quattro si fa più intensa, e il finale di stagione si presenta come un banco di prova decisivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

San Siro non è più un rifugio per il Milan. Ed è forse questo il dato più preoccupante del finale di stagione rossonero. La sconfitta contro l’ Atalanta non ha soltanto rimesso in discussione la qualificazione Champions: ha certificato una frattura profonda tra squadra, ambiente e tifoseria. I fischi, la Curva Sud che lascia lo stadio prima del novantesimo e i seggiolini vuoti nel finale raccontano molto più di un semplice ko interno. Fino a poche settimane fa il Milan sembrava ancora in grado di giocarsi qualcosa di importante. Il derby vinto contro l’Inter aveva restituito entusiasmo e l’impressione di una squadra ritrovata. Poi, però, qualcosa si è spento improvvisamente.🔗 Leggi su Dailymilan.it

milan qualificazione champions in discussione
© Dailymilan.it - Milan: qualificazione Champions in discussione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milan: un weekend che sancisce la nostra dimensione Leao male…. | Alessio Lombardi

Video Milan: un weekend che sancisce la nostra dimensione? Leao male…. | Alessio Lombardi

Notizie correlate

Capuano: “Il Milan sta mettendo in discussione una qualificazione scontata”Un periodo 'nero' per il Milan di Massimiliano Allegri, 3 sconfitte nelle ultime 4 gare, un dato che inizia a far preoccupare tutto il mondo...

Milan, è allarme Champions: squadra smarrita e qualificazione a rischioC'era una sensazione molto strana che si aggirava tra le mura di Milanello già a febbraio dopo non aver vinto i match contro Como e Parma.

Argomenti più discussi: Corsa Champions, in 4 per 2 posti. Milan, Juve, Como e Roma, chi sta meglio?; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; 5 club per 3 posti, ma quanto vale qualificarsi alla Champions? Cifre e dettagli; Champions League, per la qualificazione in ballo 90 milioni tra Milan, Juve e Roma.

milan qualificazione champions inSerie A, volata Champions League: in cinque per tre posti. Il calendarioNapoli, Milan, Juventus, Roma e Como cercano la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo sportivo ed economico fondamentale. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web