A Casa Milan si vive un momento di preoccupazione dopo le recenti prestazioni della squadra, che hanno messo in discussione la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. Le ultime partite hanno evidenziato difficoltà sul campo, e la squadra si trova ora in una posizione complicata nella classifica della competizione europea. La società e i tifosi osservano con attenzione gli sviluppi della situazione.

C'era una sensazione molto strana che si aggirava tra le mura di Milanello già a febbraio dopo non aver vinto i match contro Como e Parma. A sistemare tutto, momentaneamente, ci pensò il derby vinto contro l'Inter grazie ad un gol di Estupinan. Le nubi, però, sono tornate a partire dalla brutta prestazione contro la Lazio, confermata poi a Napoli e contro il Parma. «Questa squadra ha dei valori tecnici, ma ora bisogna tirar fuori anche quelli umani. In campo con l'Udinese eravamo poco presenti, ho avuto questa sensazione. Si è parlato tanto del cambio di modulo, perché abbiamo diversi giocatori da uno contro uno. Però se affronti partite in queste modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo» dichiaro Ricci post partita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, è allarme Champions: squadra smarrita e qualificazione a rischio

Il Milan crolla a San Siro, l’Udinese lo asfalta 3-0: qualificazione alla Champions ora a rischioDisfatta casalinga del Milan contro l'Udinese: 3-0 per i friulani al Meazza, Champions ora a rischio.

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