Giovanni Capuano, giornalista sportivo, ha analizzato la stagione del Milan sottolineando come la squadra stia mettendo in discussione una qualificazione che sembrava scontata. Ha evidenziato alcune prestazioni recenti e le difficoltà incontrate in campionato, senza esprimere giudizi di valore. Le sue osservazioni si concentrano sui risultati ottenuti e sulle sfide ancora da affrontare nel percorso dei rossoneri.

Un periodo 'nero' per il Milan di Massimiliano Allegri, 3 sconfitte nelle ultime 4 gare, un dato che inizia a far preoccupare tutto il mondo rossonero. Come sappiamo, l'obiettivo stagionale del Milan, secondo quanto dichiarato più e più volte da Massimiliano Allegri, era centrare un posto tra le prime quattro, facendo ritorno in Champions League. Ma, dopo la sconfitta contro l'Udinese, una qualificazione quasi scontata sta iniziando ad essere complessa da conquistare. A parlarne è stato il giornalista sportivo Giovanni Capuano tramite il proprio account X. Ecco, di seguito, le sue parole: Milan, le parole di Giovanni Capuano sulla stagione del Milan: "Il Milan sta rimettendo in discussione una qualificazione alla Champions League che era scontata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capuano: “Il Milan sta mettendo in discussione una qualificazione scontata”

Notizie correlate

Oscar 2026: perché geopolitica e guerra in Iran stanno mettendo in discussione il red carpetGli organizzatori della cerimonia dei premi più attesi dal cinema hollywoodiano sono in allarme per le possibili preoccupazioni causate dalle ultime...

Leggi anche: Milan, Romano: “Affare André si risolverà a breve. Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa operazione”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giordano: Il Milan ne esce ridimensionato, il Napoli non ha subito grosse occasioni; Capuano e lo sconcertante dato nell’attacco del Milan: C’erano una volta i bomber; Capuano: Il Milan sta mettendo in discussione una qualificazione scontata; Capuano: Percentuali scudetto: Inter 70%, Napoli 29% e Milan 1%.

Capuano non ha dubbi: Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite..Con la sconfitta per mano dell'Udinese, i rossoneri hanno perso altri tre punti fondamentali per la corsa Champions e adesso, complice anche la vittoria della Juventus a Bergamo, la squadra di Allegri ... milannews.it

Capuano: Il Milan saluta la corsa scudettoCosì il giornalista Giovanni Capuano, sul proprio account X, si è espresso su Napoli-Milan, terminata 1-0 con gol di Matteo Politano: Il #Milan saluta la corsa scudetto che ... tuttojuve.com

TRAMONTI SALERNITANI DA PIAZZA DELLA LIBERTÀ foto Antonio Capuano - facebook.com facebook