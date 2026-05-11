Milan Primavera Femminile campione d’Italia | battuto il Sassuolo ai rigori!

La squadra Primavera Femminile di Milano ha vinto il titolo nazionale battendo il Sassuolo ai rigori. La partita si è conclusa con un punteggio pari e si è deciso ai tiri dagli undici metri. La finale si è svolta sul campo di una città italiana e ha visto entrambe le formazioni affrontarsi senza reti nel tempo regolamentare. La squadra di casa ha così ottenuto il suo primo scudetto nella categoria.

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Una cavalcata stupenda culminata con la vittoria del tricolore. La Primavera Femminile del Milan ha battuto le neroverdi del Sassuolo. nella tanto discussa finale scudetto: ai calci di rigore, le rossonere di Matteo Zago hanno conquistato l'ambito titolo. Dopo un pareggio di 2-2 nei 90 minuti, le due squadre sono andate ai tempi supplementari, per poi finire ai rigori: 6-4 per le rossonere! Dopo il grandissimo successo in semifinale contro la Juventus per 3-1, le rossonere si sono scontrate con le neroverdi in un match davvero infuocato, uscendone poi da vere vincitrici. Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, al minuto 23' il Milan segna il primo vantaggio con Vitale su calcio d'angolo fatto da Gemmi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Primavera Femminile campione d’Italia: battuto il Sassuolo ai rigori! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Real Sociedad campione di Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai rigori. Marrero para tutto, fatali Sorloth e Julian AlvarezCalciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Calciomercato Milan: i... All'Atalanta la Coppa Italia Primavera, Juventus sconfitta ai rigori. Decisivo il portiere AnelliL’Atalanta ha vinto la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori, dopo averla raggiunta sul pari (1-1) a otto secondi dalla fine dei... Argomenti più discussi: Scheda squadra Milan Women U19; Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; Coppa Italia femminile primavera. E' il Milan la prima finalista, superata la Juventus; Vanno avanti, subiscono la rimonta e con uno stacco impetuoso si prendono la finale: è gioia Milan!. Il Milan Primavera Femminile è campione d’Italia ?? Battuto il Sassuolo ai rigori con un 4/4 perfetto. Il rigore decisivo di Laura Cortinovis. Soprattutto le parate di Sofia Belloli. Oltre a quelle dei tempi regolamentari, 2 rigori parati. Una partita bellissima, grazie x.com La Primavera Femminile è Campione di Italia! Rossonere eroiche, Belloli eccezionaleIl Milan Femminile Primavera è Campione di Italia per la seconda volta nella sua storia! Serata memorabile allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo dove questa sera è andata in scena la finale del Campion ... milannews.it