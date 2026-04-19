Real Sociedad campione di Coppa del Re | Atletico Madrid battuto ai rigori Marrero para tutto fatali Sorloth e Julian Alvarez

La finale di Coppa del Re si è conclusa con la vittoria della Real Sociedad, che ha battuto l'Atletico Madrid ai rigori. La partita, giocata alla Cartuja, è terminata 2-2 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, con momenti di tensione e diversi episodi chiave. Durante la lotteria dei rigori, Marrero si è distinto parando due tiri, mentre Sorloth e Julian Alvarez hanno sbagliato i loro tentativi.

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