All' Atalanta la Coppa Italia Primavera Juventus sconfitta ai rigori Decisivo il portiere Anelli

L'Atalanta si è aggiudicata la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e di recupero, con la squadra bergamasca che ha pareggiato nel finale grazie a Isoa. La vittoria è stata decisa dagli interventi del portiere Anelli, che ha parato i tentativi degli avversari durante la fase decisiva. La gara si è conclusa con il successo della Dea nel punteggio complessivo.

L’Atalanta ha vinto la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori, dopo averla raggiunta sul pari (1-1) a otto secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Una beffa per la squadra di Padoin, che ha sprecato troppe volte l’occasione per ampliare il vantaggio acquisito a metà primo tempo con Rizzo, e una grande soddisfazione per il gruppo di Zanchi, che è riuscito a tenere il campo fino all’ultimo minuto, a ottenere il pari con Isoa e poi a essere impeccabile ai tiri dagli undici metri con Mouisse, Gasparello, Baldo e Ruiz; mentre gli esecutori juventini si sono visti ribattere due tentativi su tre da Anelli. La squadra di Padoin è...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All'Atalanta la Coppa Italia Primavera, Juventus sconfitta ai rigori. Decisivo il portiere Anelli Notizie correlate Lazio in finale di Coppa Italia, Atalanta sconfitta ai rigoriA Bergamo i biancocelesti staccano il pass e sfideranno l'Inter nell'ultimo atto della competizione BERGAMO - La Lazio vince 3-2 dopo i calci di... Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italiadi Marco BaridonEdoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia: Zappacosta in fuorigioco, annullata un'altra rete all'Atalanta Video; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Lazio, altro sgambetto all'Atalanta? Se vince la Coppa Italia, Europa a rischio per la Dea; Coppa Italia Frecciarossa | Atalanta-Lazio 2-3 d.c.r., il tabellino. Coppa Italia Primavera all'Atalanta, in finale sconfitta ai rigori la Juventus sotto gli occhi di Spalletti e ComolliAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato finale 5-3 dcr): alla Dea la Coppa Italia 2026! (29 aprile)Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Raffaele Palladino verso l'addio all'Atalanta Secondo Sportmediaset il tecnico è a rischio conferma per la prossima stagione. Il Napoli resta alla finestra: De Laurentiis lo segue da tempo e potrebbe essere lui l'erede di Conte in caso di ribaltone. Scarica l’a - facebook.com facebook #Mendy, è nata una stella a #Cagliari La storia di Paul, la doppietta record all' #Atalanta e la zampata di... #Muzzi x.com