Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un intervento di Fedele Confalonieri, che ha rivolto critiche nei confronti del proprietario e dell’amministratore delegato del Milan. La vicenda ha coinvolto anche il mondo social, dove è stato notato un ‘like’ di Igli Tare, direttore sportivo del club, su un post di ‘SportItalia’ che commentava le dichiarazioni di Confalonieri. La situazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ieri pomeriggio, a Milano, è stato presentato "50 partite, infinite emozioni. Il Milan", libro del giornalista sportivo e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Per l'occasione erano presenti molte personalità del mondo del calcio e non solo legate all'universo milanista, in particolar modo del Diavolo di Silvio Berlusconi. Tra questi, Fedele Confalonieri, attuale Presidente di 'Mediaset' e storico amico e collaboratore del Cavaliere, nonché grande tifoso rossonero. Al taccuino di tutti i giornalisti presenti, tra cui anche quelli del nostro Stefano Bressi di 'PianetaMilan.it', Confalonieri ha lanciato un duro attacco all'attuale proprietà e società di Via Aldo Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Confalonieri attacca Cardinale e Furlani: sui social di ‘SI’ era spuntato il ‘like’ di Tare

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