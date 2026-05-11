Oggi a Milano si sono svolti incontri tra i dirigenti della squadra, mentre si discute ancora il rinnovo di Luka Modric. Nel frattempo, si parla di un nuovo nome che potrebbe entrare nel reparto difensivo. La società sta valutando diverse opzioni per la rosa e per il management, senza yet ufficializzare decisioni definitive. La situazione resta sotto osservazione in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Dopo la brutta prestazione e l'ennesima sconfitta incassata contro l'Atalanta, a casa Milan regnano 'i malumori'. La Champions League è seriamente ad alto rischio e, in estate, potrebbe esserci una rivoluzione. Quest'oggi, infatti, si è parlato molto di Milan: dalla contestazione di Furlani alle ultime novità di calciomercato. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio 2026. Dopo l'ennesimo brutto risultato del Milan, che ha perso 3-2 contro l'Atalanta di Palladino, i rossoneri devono correre ai ripari: servono assolutamente due vittorie contro Genoa e Cagliari.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: vertice in dirigenza. Modric rinnoverà? Nuovo nome in difesa

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