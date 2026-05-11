Milan in tilt Tare annuncia | Possibile ritiro anticipato

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta, il Milan si trova in una situazione difficile. La partita ha portato a un risultato negativo che ha suscitato reazioni intense all’interno del club. Il direttore sportivo ha annunciato la possibilità di un ritiro anticipato della squadra, mentre il clima tra i giocatori e lo staff si fa sempre più teso. La stagione si avvia verso la sua fase conclusiva con alcune decisioni da prendere.

Il clima in casa Milan si fa rovente dopo la sconfitta interna per 2-3 contro l’Atalanta, un risultato che certifica un crollo verticale proprio sul rettilineo finale della stagione. In un San Siro segnato dalla contestazione aperta della tifoseria, il Direttore Sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per metterci la faccia e tracciare la rotta verso le ultime due giornate di campionato. Il dirigente non ha cercato alibi, ammettendo una preoccupante mancanza di attenzione che ha vanificato quanto di buono costruito nei primi dieci mesi di gestione, ipotizzando anche misure drastiche come un ritiro anticipato per blindare il gruppo in vista del prossimo match point europeo.🔗 Leggi su Milanzone.it

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