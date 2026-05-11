Il Milan ha perso un’altra partita, questa volta in trasferta, con il risultato di 3-2. La squadra ha evidenziato molte difficoltà in fase difensiva e nel controllo del gioco. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati negativi, aumentando le preoccupazioni sul rendimento complessivo del team. L’allenatore ha commentato l’incontro senza particolari aperture, e i tifosi si sono mostrati delusi per l’andamento della gara.

Milan-Atalanta doveva essere la partita del riscatto per i rossoneri di Massimiliano Allegri e, invece, si è trasformata nella definitiva materializzazione di un incubo. Il Milan, che dal successo nel derby dello scorso 8 marzo ha inanellato una vittoria (a Verona), un pareggio (contro la Juventus) e ben cinque sconfitte (contro Lazio, Napoli, Udinese, Sassuolo e ora Atalanta), sta buttando via una stagione condotta praticamente sempre nelle prime due posizioni della classifica. Pregiudicando persino l'obiettivo minimo di quest'annata, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo il 2-3 di 'San...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il crollo è servito: i rossoneri sono una frana nella contestazione più totale

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#Vlahovic, due gol e 4 punti. #Malen, 13 gol in mezzo campionato. Pure il Como con #Douvikas. Prime punte #Milan: Fullkrug e Gimenez. Prima di arrivare ad #Allegri (anche lui colpevole per quota parte) l’elenco dei responsabili del crollo è lungo. - x.com x.com

Il crollo del Milan nell'ultimo mese è stato davvero impressionante. - Reddit reddit