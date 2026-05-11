Milan il crollo è servito | i rossoneri sono una frana nella contestazione più totale

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha perso un’altra partita, questa volta in trasferta, con il risultato di 3-2. La squadra ha evidenziato molte difficoltà in fase difensiva e nel controllo del gioco. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati negativi, aumentando le preoccupazioni sul rendimento complessivo del team. L’allenatore ha commentato l’incontro senza particolari aperture, e i tifosi si sono mostrati delusi per l’andamento della gara.

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