Il tecnico delle due squadre sta lavorando a una nuova formazione in vista del prossimo derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter. Dopo le ultime partite di campionato, si prevede che vengano apportati alcuni cambiamenti rispetto alla formazione precedente. Le decisioni sull’undici titolare sono ancora in fase di definizione, mentre gli allenatori si preparano a presentare le novità in campo.

Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché» André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Probabili formazioni Milan Inter, Thuram ha la febbre: tocca a Bonny! Il dubbio di Chivu a centrocampo, scartata... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Inter, Allegri è pronto a stupire? Il tecnico prepara un cambio di formazione

Milan, probabile formazione contro il Pisa: una novità in campo. Quale sorpresa prepara Allegri?Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Pisa con l’obiettivo di proseguire la scia positiva, costruita intorno a una vittoria convincente.

Milan, la probabile formazione per il match con il Pisa: una novità tra gli undici di Allegri! A quale mossa sta pensando il tecnicoCalciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero.

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter.

Temi più discussi: La testa di De Winter, i muscoli di Fofana, la fantasia di Nkunku: il piano di Allegri per il derby; Derby Milan-Inter, Allegri: Sfida speciale, vogliamo punti per la Champions; Allegri: Derby speciale, la classifica dimostra che l’Inter è la migliore. E sui fischi a Bastoni...; Chivu Sappiamo cosa rappresenta Milan-Inter, Allegri è un vincente.

Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioÈ il giorno del derby di Milano, in palio una fetta di scudetto: le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu ... corrieredellosport.it

Pagina 2 | Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioÈ il giorno del derby di Milano, in palio una fetta di scudetto: le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu ... corrieredellosport.it

Due leggende di Milan e Inter hanno parlato del derby: per Shevchenko in caso di vittoria dei rossoneri, la questione Scudetto si potrà considerare riaperta, mentre Sneijder vede in Pio Esposito l’uomo che deciderà la sfida di San Siro - facebook.com facebook

Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Milan-Inter, il giorno del Derby della Madonnina. In palio non solo tre punti, ma un pezzo di scudetto. SIETE PRONTI ALLA BATTAGLIA x.com