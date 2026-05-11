Il Milan si trova in difficoltà dopo le recenti sconfitte contro Sassuolo e Atalanta. Da Leao a Rabiot, alcuni giocatori considerati punti di riferimento della squadra sono finiti nel mirino dopo le prestazioni deludenti. La squadra appare meno coesa rispetto alle partite precedenti e i cali di rendimento dei singoli hanno contribuito a creare preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione mette in discussione la stabilità della rosa e le scelte tecniche del club.

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, il buio oltre San Siro: le colonne di Allegri ora traballano

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