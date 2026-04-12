A San Siro, il match tra Milan e Udinese si è concluso con una sconfitta per i padroni di casa. Il fischio finale ha segnato la fine di una partita difficile per il Milan, che ha subito i colpi dell’Udinese. La gara si è conclusa con il risultato di una vittoria per gli ospiti, lasciando il Milan in una posizione complicata in classifica.

Il fischio finale di San Siro non ha sancito solo la fine di una partita, ma ha suonato come il rintocco di una campana a morto per le residue velleità di grandezza del Milan. Lo 0-3 incassato contro un’ Udinese famelica e organizzata non è un incidente di percorso, ma una condanna senza appello a una gestione che sembra aver perso il contatto con la realtà. Mentre la nebbia del malumore avvolgeva il prato del Meazza, la squadra di Massimiliano Allegri si è sciolta come neve al sole, vittima di una impotenza che fa più male del punteggio stesso. La cronaca parla di un tracollo verticale, ma l’anima del fatto racconta di un sodalizio tra squadra e tifoseria che si è spezzato, forse definitivamente, nel momento più delicato della stagione.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il buio oltre i fischi: Allegri affonda sotto i colpi dell’Udinese

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