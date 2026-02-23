Milan Juve un pupillo di Allegri è a rischio per il match di San Siro Di chi si tratta e le sue condizioni

Un giocatore della Juventus rischia di saltare la partita contro il Milan a San Siro a causa di un infortunio muscolare. La causa è un affaticamento che si è aggravato durante gli allenamenti, mettendo in dubbio la sua presenza in campo. L’allenatore sta valutando se schierarlo o meno, mentre lo staff medico monitora attentamente le sue condizioni. La squadra si prepara senza certezza sulla formazione titolare per questa sfida importante.

© Juventusnews24.com - Milan Juve, un pupillo di Allegri è a rischio per il match di San Siro. Di chi si tratta e le sue condizioni

Milan Juve, un pupillo di Max Allegri è a rischio per il match di San Siro. Le condizioni fisiche del giocatore dopo il suo infortunio. La Juve osserva con attenzione le dinamiche del campionato, specialmente le notizie che arrivano dall’infermeria delle dirette concorrenti. Il Milan ha infatti diramato un comunicato ufficiale riguardante Ruben Loftus-Cheek, rimasto vittima di un violento scontro di gioco con Edoardo Corvi, durante l’ultima sfida contro il Parma. QUI LE ULTIME SULLA JUVE Il trauma facciale riportato dal calciatore britannico si è rivelato più serio del previsto. La nota del club meneghino conferma la frattura del processo alveolare della mascella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juve Roma, il giallorosso prova a recuperare per il match dell’Allianz Stadium: ecco di chi si tratta e le sue attuali condizioni fisicheArtem Dovbyk lavora intensamente per recuperare in vista della sfida tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Juve Napoli: un big di Conte a rischio per il match dell’Allianz Stadium? Brutto infortunio contro la Lazio, le sue condizioniUn giocatore di spicco di Conte, emerso nel match contro la Lazio, ha subito un infortunio che potrebbe comprometterne la partecipazione alla prossima sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium. Max Allegri, The Master of Big Matches | Juventus vs Milan | Serie A 2025/26 Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: NON MI VA GIÙ: Spalletti durissimo, affonda il ‘suo’ difensore I È un bravissimo ragazzo, ma…; TRADIMENTO ROMA: Vado da Spalletti I Il pupillo di Gasp accetta la corte dei bianconeri: intesa sullo stipendio; Allegri scatenato, non solo Vlahovic: doppio scippo alla Juve; Incredibile Noa Lang: segna una doppietta in Galatasaray-Juventus | VIDEO. Lo vuole Allegri, il Milan pensa al pupillo del tecnico per la difesaArrivato Niclas Fullkrug in attacco, il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con il tecnico che ha fatto una richiesta ben precisa. calciomercato.it Galliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbiGalliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbi Certi legami nel calcio resistono al tempo e alle diverse scrivanie. Ieri ser ... calcionews24.com Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 23-2-2026 Napoli furioso Milan irritato La Juve si gioca il futuro in 5 giorni e il Toro cambia allenatore. La Roma gode al terzo posto #Juventus #torino #napoli #milan #Rassegnastramba - facebook.com facebook