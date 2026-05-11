Milan i tifosi in protesta | Furlani a San Siro reagisce così | Video
A San Siro, durante una partita, i tifosi del Milan hanno protestato manifestando il proprio dissenso. Un video mostra il dirigente del club che reagisce a un momento di tensione proveniente dalla Curva Sud. La scena è diventata rapidamente viral sui social, suscitando commenti e discussioni tra gli utenti. La reazione del dirigente ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende del club e delle sue supporter.
Dalla protesta dei tifosi contro Giorgio Furlani emerge l’ennesima manifestazione di spocchia che ha mandato su tutte le furie il popolo rossonero. Come si può vedere dal video qui sotto, l’amministratore delegato del Milan sembrerebbe commentare: “Bello eh!”, rivolgendosi al presidente Paolo Scaroni, con il sorriso in volto, mentre guardano insieme la coreografia allestita dalla Curva Sud. Durante il match contro l’Atalanta, infatti, il tifo organizzato ha realizzato un gioco di luci con i flash del telefono che recita “GF Out”, ovvero “Giorgio Furlani fuori”. Si tratta soltanto dell’apice di una protesta maturata negli ultimi mesi e sfociata nella petizione sul sito Change.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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