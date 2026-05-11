Milan i tifosi in protesta | Furlani a San Siro reagisce così | Video

A San Siro, durante una partita, i tifosi del Milan hanno protestato manifestando il proprio dissenso. Un video mostra il dirigente del club che reagisce a un momento di tensione proveniente dalla Curva Sud. La scena è diventata rapidamente viral sui social, suscitando commenti e discussioni tra gli utenti. La reazione del dirigente ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende del club e delle sue supporter.

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