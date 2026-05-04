Promozione | semifinale playoff Ponte Buggianese fine della corsa Il Pietrasanta ne fa tre e va in finale

Nel match di semifinale playoff, il Ponte Buggianese si è visto imporre una sconfitta per 3-0 contro il Pietrasanta, che così ha conquistato l'accesso alla finale. La partita si è giocata a Pietrasanta, con i padroni di casa che hanno dominato l'incontro e segnato tutte le reti nel corso del secondo tempo. La formazione ospite ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare la rete.