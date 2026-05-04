Promozione | semifinale playoff Ponte Buggianese fine della corsa Il Pietrasanta ne fa tre e va in finale
Nel match di semifinale playoff, il Ponte Buggianese si è visto imporre una sconfitta per 3-0 contro il Pietrasanta, che così ha conquistato l'accesso alla finale. La partita si è giocata a Pietrasanta, con i padroni di casa che hanno dominato l'incontro e segnato tutte le reti nel corso del secondo tempo. La formazione ospite ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare la rete.
PIETRASANTA 3 PONTE BUGGIANESE 0 PIETRASANTA Gega; Benassi, Szabo, Granaiola, Bartoli, Laucci, Petrucci (33’ st Ceciarini), Isola (32’ st Conti), Remedi (39’ st Mancini), Ricci (17’ st Aquilante), Tocchini (24’ st Sessa). A disp. Pucciarelli, Della Pina, Ferrari, Sodini. All. Tocchini PONTE BUGGIANESE Matteucci; Lici, Sanzone (1’ st Rugiati), Zocco (39’ st Fiumicino), Chelini, Palmese, Fruzzetti (17’ st Bicchieri), Volpi (24’ st Grasseschi), Rosati, Viola, Fanti. A disp. Calu, Bandoni, Russo, Musteqja, Bellandi. All. Falivena ARBITRO Fatticcioni di Carrara MARCATORI 16’ pt Tocchini, 44’ pt Remedi, 43’ st Ceciarini PIETRASANTA L’avventura ai play-off del Ponte Buggianese termina al primo turno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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