Il Milan Futuro ha concluso la stagione regolare con una vittoria di 10-1 contro la Vogherese, ultima in classifica, assicurandosi il quarto posto nel girone B di Serie D. Ora si prepara agli spareggi, che decideranno la sua qualificazione ai playoff. Il prossimo avversario sarà il Chievo, in una fase che determinerà l'accesso alla fase successiva della competizione.

Il Milan Futuro chiude la regular season nel migliore dei modi e si prepara alla fase decisiva. Con il roboante 10-1 inflitto alla Vogherese, ultima in classifica, la squadra di Massimo Oddo ha blindato il quarto posto nel girone B di Serie D, conquistando l’accesso ai Playoff. (qui le pagelle di Milan Futuro-Vogherese) Nel primo turno degli spareggi, i rossoneri affronteranno in trasferta il Chievo Verona, terzo classificato nello stesso girone del Diavolo, allenato da Marco Didu. Un avversario già battuto due volte in stagione: 3-2 all’andata in casa e 3-1 al ritorno in Veneto. Precedenti incoraggianti, ma nei Playoff la gestione della pressione può fare la differenza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, sarà il Chievo l’avversario ai playoff: ecco come funzionano gli spareggi in Serie D

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