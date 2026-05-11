Dopo la recente vittoria contro il Parma, Suzanne Bakker, allenatrice del Milan femminile, ha commentato i cambiamenti apportati alla squadra e ha spiegato le strategie che hanno portato a miglioramenti nelle prestazioni. La partita ha mostrato un diverso approccio tattico e una maggiore coesione tra le giocatrici. Su Grimshaw, Bakker ha anche espresso alcune considerazioni, senza entrare in dettagli oltre quanto dichiarato pubblicamente.

Il Milan Femminile non si ferma più. La vittoria per 3-1 sul Parma non è solo un successo di punteggio, ma una prova di maturità tattica firmata Suzanne Bakker. L'allenatrice olandese, nel post-partita, ha analizzato con lucidità il cambio di marcia delle sue ragazze, svelando cosa è successo davvero negli spogliatoi durante l'intervallo per ribaltare l'inerzia del match. Un successo che porta la firma di Grimshaw, protagonista di un gol d'autore che mette fine a un digiuno offensivo che preoccupava l'ambiente. La reazione nel secondo tempo è tutto frutto di ciò di cui abbiamo parlato durante l’intervallo. Abbiamo...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, la rivoluzione di Bakker: “Vi spiego come abbiamo cambiato la partita”. E su Grimshaw…

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Milan-Inter 1-5 | Tripletta di Bugeja nella cinquina nerazzurra | #SerieAWomenAthora

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