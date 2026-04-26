Dopo la partita contro il Napoli, l’allenatrice del Milan Femminile ha espresso la propria delusione per il risultato, sottolineando che la squadra ha perso due punti importanti. Ha commentato l’andamento della partita e le occasioni non sfruttate, evidenziando come la squadra avrebbe potuto portare a casa un risultato diverso. Le sue parole sono arrivate nel post partita, mentre si analizzava l’andamento dell’incontro.

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Milan-Napoli, big match valido per la 19 giornata di Serie A Femminile, partita terminata a reti inviolate: per 0-0 e un punto ciascuno. Ai microfoni del club rossonero, l'allenatrice olandese ha voluto commentare la prestazione delle sue ragazze, per poi spostarsi a parlare del ritorno al Puma House of Football. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Sulla partita contro il Napoli: «Abbiamo perso due punti oggi secondo me. Abbiamo creato diverse occasioni, più delle loro. Sono delusa da questo. Nell’ultimo terzo di campo sono mancate decisioni giuste.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker delusa dopo il Napoli: “Abbiamo perso due punti oggi”

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