Nel match tra Milan Femminile e Parma, Christy Grimshaw ha segnato un gol decisivo che ha contribuito alla vittoria della sua squadra. Dopo il gol, l’inglese ha espresso la sua soddisfazione con un grido di gioia, affermando di aver atteso questo momento per tutta la stagione. La vittoria ha portato il Milan a consolidare la posizione in classifica, mentre la Fiorentina si trova ora in una situazione di preoccupazione.

Non è stata solo una vittoria per il Milan Femminile, è stata la domenica della liberazione per Christy Grimshaw. Dopo una stagione vissuta all'ombra di troppe occasioni mancate, la calciatrice scozzese ha trascinato le rossonere con una doppietta d'autore nel 3-1 contro il Parma. Una prestazione totale che rilancia le ambizioni europee del Diavolo, ora a un passo dal sorpasso sulla Fiorentina. Nel post-partita, una Grimshaw visibilmente emozionata ha analizzato il suo momento e la rincorsa del club verso il quarto posto «I due gol? Finalmente, ho aspettato praticamente tutta la stagione, però la cosa importante oggi era la vittoria e ce l’abbiamo fatta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, la Fiorentina ora trema. L’urlo di Grimshaw: “Aspettavo questo momento da tutta la stagione”

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