Monumento Van Aert batte Pogacar e si prende la Roubaix In lacrime | Aspettavo questo momento da otto anni

Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix dopo otto anni di tentativi e delusioni, battendo il favorito Tadej Pogacar. La vittoria è arrivata nel classico ciclistico, con Van Aert visibilmente emozionato e in lacrime, dopo aver affrontato momenti difficili e sconfitte nel passato. La gara si è conclusa con il belga che ha tagliato il traguardo davanti agli avversari, realizzando un risultato atteso da molto tempo.

Otto anni di attesa, di tentativi, di sfortuna, delusioni e anche dolore, ma finalmente Wout Van Aert è riuscito nell’impresa tanto inseguita, vincere la Parigi-Roubaix. In una edizione che aveva due soli favoriti, Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, a conquistare il successo nell’Inferno del Nord, la regina delle classiche, è stato finalmente il belga della Visma-Lease a Bike. E se Van der Poel, che cercava il quarto successo di fila al velodromo, è stato frenato da varie forature, il campione del mondo sloveno ha invece dovuto inchinarsi al belga nello sprint a due, dovendo rimandare ancora la conquista dell’unica Monumento che manca nel suo palmares.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Monumento Van Aert, batte Pogacar e si prende la Roubaix. In lacrime: "Aspettavo questo momento da otto anni" Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Pogacar è secondoTorna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a... Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Battuto Pogacar allo sprintTorna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a...