Fiorentina rimonta e Quarti | ora la sfida da urlo col Crystal Palace

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha ottenuto la qualificazione ai Quarti di Finale di Conference League battendo il Rakow 2-1 in trasferta, con un risultato complessivo di 4-2. La squadra ha dovuto rimontare nel secondo tempo, dopo aver subito il primo gol, e ora si prepara per affrontare il Crystal Palace in una sfida che promette grande spettacolo.

La Fiorentina di Paolo Vanoli stacca il pass per i Quarti di Finale di Conference League, superando il Rakow con un sofferto 2-1 esterno (aggregato 4-2 ). In una serata complicata dalle condizioni del terreno di gioco all’ArcelorMittal Park, i viola tremano all’inizio della ripresa quando Struski sblocca il match per i polacchi con un destro chirurgico sul primo palo. La scossa decisiva arriva dalla panchina: Vanoli richiama un nervosissimo Moise Kean per inserire Roberto Piccoli, mossa che cambia l’inerzia della sfida. L’attaccante ex Lecce firma il pareggio al 68? deviando un tiro di Ndour e, in pieno recupero, arriva l’incredibile “eurogol” di Pongracic, che al 97? segna a porta vuota dalla lunghissima distanza approfittando dello sbilanciamento totale dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Fiorentina, rimonta e Quarti: ora la sfida da urlo col Crystal Palace Articoli correlati Fiorentina: Crystal Palace avversario nei quarti. Gli inglesi vincono nei supplementari (1-2) in casa dell’Aek LarnacaLARNACA (CIPRO) – Sarà il Crystal Palace di Londra, squadra del borgo di Croydon, l’avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference... Scandicci firma la rimonta da urlo nel derby di Champions League: Antropova show, Novara ko e pass per i quartiLe vice campionesse d’Europa hanno fornito una prestazione di forza dopo essersi fatte rimontare dal 23-20 nel primo parziale, meritandosi il diritto... Tutti gli aggiornamenti su Crystal Palace Temi più discussi: Ritorno ottavi di finale UEFA Conference League: Fiorentina ai quarti insieme a Crystal Palace, Strasbourg e Shakhtar; Fiorentina, ai quarti di Conference League ci sarà il Crystal Palace: le date della doppia sfida; La Fiorentina vince 2-1 in casa del Rakow, quarti di Conference con il Crystal Palace. Kean polemico; La Fiorentina da Conference vola ai quarti, Rakow battuto 2-1 in rimonta. Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Gioca Kean! / DirettaIn Polonia si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata vittoria viola per 2-1 ... msn.com Conference League – Fiorentina rimonta di forza: 2-1 al Rakow, è ai QuartiDi forza e ancora una volta in rimonta. Missione compiuta per la Fiorentina, che vince 2-1 in Polonia contro il Rakow ... ilnapolionline.com Date & Time UECL Quarter Finals Crystal Palace Football Club - facebook.com facebook Ora il #CrystalPalace, è una finale anticipata. La rabbia di Kean e il carattere ritrovato L'editoriale di @EnzoBucchioni per Violanews x.com