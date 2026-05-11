Milan Dj Ringo furioso | Clown maledetti questa società deve essere cacciata!
A Casa Milan si è acceso un nuovo scontro pubblico dopo la partita tra il club e l’Atalanta. DJ Ringo ha rivolto dure parole contro alcuni membri della società, definendoli “clown maledetti” e chiedendo che vengano cacciati. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra tifosi e dirigenti, aggiungendosi alle polemiche nate sul campo. La situazione si mantiene calda, senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Continua a crescere la tensione a Casa Milan, soprattutto dopo la serata di ieri. Nel pre, durante e post partita di Milan-Atalanta, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, a San Siro è andata in scena la tanto discussa protesta dei tifosi rossoneri nei confronti della dirigenza (in particolare verso Giorgio Furlani, amministratore delegato). Ad esporsi, dopo la seconda sconfitta consecutiva, c'è stato anche un tifoso molto importante: DJ Ringo. Il conduttore radiofonico, intervenuto tramite un tweet sul proprio profilo, ha voluto attaccare duramente la dirigenza rossonera, definendo la situazione del Milan un vero e proprio 'scempio'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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