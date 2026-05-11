Milan Dj Ringo furioso | Clown maledetti questa società deve essere cacciata!

A Casa Milan si è acceso un nuovo scontro pubblico dopo la partita tra il club e l’Atalanta. DJ Ringo ha rivolto dure parole contro alcuni membri della società, definendoli “clown maledetti” e chiedendo che vengano cacciati. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra tifosi e dirigenti, aggiungendosi alle polemiche nate sul campo. La situazione si mantiene calda, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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