Milan crollo mentale nel finale di stagione | Furlani chiama a rapporto al dirigenza
Nella giornata di ieri, il Milan ha vissuto un momento di tensione con il presidente che ha convocato i membri della dirigenza negli uffici societari. La decisione arriva dopo le ultime partite di fine stagione, che hanno segnato un calo di prestazioni e risultati. La riunione si è svolta in un clima di attesa, senza comunicazioni ufficiali sui temi trattati o sulle decisioni prese.
La giornata di ieri è stata piuttosto lunga e movimentata per tutto il Mondo Milan, uscito ancora una volta da San Siro con un risultato negativo. Per la seconda volta consecutiva, i rossoneri hanno perso, compromettendo il loro cammino verso la Champions League. Contro l'Atalanta, infatti, i rossoneri hanno perso 3-2, in un ambiente già infuocato a causa delle proteste nei confronti della dirigenza, e in modo particolare, verso l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ora il Milan, contro il Genoa e Cagliari, dovrà per forza conquistare due vittorie per entrare nell'Europa che conta, altrimenti sarà fallimento, l'ennesimo dopo l'addio di Maldini.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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