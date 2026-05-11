Milan crisi Leao | anche in fascia è un disastro I numeri lo inchiodano | colpa della pubalgia o c’è altro?

Durante la partita contro l'Atalanta, Rafael Leao ha mostrato notevoli difficoltà in fase difensiva e offensiva, con numeri che evidenziano una prestazione sotto i suoi standard abituali. Le sue azioni in fascia sono risultate poco efficaci e la sua capacità di creare occasioni offensive si è ridotta rispetto alle precedenti partite. L'analisi dei dati disponibili suggerisce che la sua forma potrebbe essere influenzata da un problema fisico, anche se non sono ancora stati resi pubblici dettagli clinici.

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La sconfitta interna per 3-2 contro l'Atalanta ha lasciato ferite profonde in casa rossonera, ma a far rumore è soprattutto l'ennesimo passaggio a vuoto di Rafael Leao. Il portoghese, sostituito da Massimiliano Allegri al 58' minuto tra i fischi assordanti di San Siro, ha toccato probabilmente il punto più basso della sua esperienza milanista. Oltre alla prestazione opaca, pesa anche l'ammonizione rimediata da diffidato: il portoghese classe 1999 salterà la trasferta di Genova, un match cruciale per difendere il quarto posto dall'assalto della Roma. Le statistiche della serata di San Siro sono impietose e certificano un'assenza ingiustificata dal vivo del gioco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, attacco a secco: non è solo colpa di Leao. Tutti i numeri della crisiIl Milan di Massimiliano Allegri riscopre la solidità difensiva, ma paga un dazio pesantissimo in fase realizzativa: il reparto offensivo rossonero è... Leggi anche: Leao in Portogallo: si allena da solo per tenersi il Milan (pubalgia permettendo) Argomenti più discussi: Milan, Leao sostituito tra errori e fischi: Rafa è in crisi continua; Crisi Milan, Sabatini a Pressing: Leao fa tenerezza, la gente se la prende troppo con lui; Milan e Fantacalcio: continua la crisi di Leao, i suoi numeri; Leao in crisi al Milan: il dato sui dribbling spiega il momento difficile del numero 10 rossonero. Sì, è vero. Ma è anche il capocannoniere del #Milan. Quindi, se #Leao è in crisi, allora tutti gli altri come stanno? Chissà cosa combinerebbe il portoghese in una squadra con una vera coppia d’attacco, piazzato sulla fascia nello stile di #Dumfries. x.com La narrativa che Allegri abbia fatto un miracolo al Milan è ridicola. reddit Milan in crisi, Massimiliano Allegri ammette: Nessuno se l’aspettava cosìAncora sconfitto a San Siro, il Milan vede complicarsi la corsa alla Champions: la lettura di Massimiliano Allegri è quasi sconfortata. sportal.it