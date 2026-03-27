Il calciatore del Milan si sta allenando da solo in Portogallo per mantenere la forma, dopo aver saltato l’impegno con la nazionale a causa di una pubalgia. Attualmente lavora con preparatori di fiducia vicino ai figli, evitando di partecipare agli allenamenti di gruppo. La sua condizione fisica viene monitorata attentamente durante questa fase di recupero.

Rafa torna a casa. Dopo il consulto mordi e fuggi di mercoledì con uno specialista fuori dall’Italia, ieri - in accordo con il Milan - Leao è volato di nuovo via. Stvolta verso il suo Portogallo, per seguire un programma personalizzato con alcuni preparatori di fiducia, con cui peraltro ha lavorato spesso anche nel recente passato, specialmente in estate. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronto il prima possibile, dopo aver saltato l’impegno con il Torino prima della sosta per le nazionali. L’attaccante portoghese da mesi è tormentato dal fastidio all’adduttore destro rimediato l’8 dicembre nella gara d’andata col Toro. Si è fermato per alcune settimane, poi - una volta rientrato - ha stretto i denti, dato comunque il suo contributo alla causa rossonera (quattro gol nel 2026), pur senza essere al 100%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao in Portogallo: si allena da solo per tenersi il Milan (pubalgia permettendo)

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