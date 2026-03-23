Il Milan di Massimiliano Allegri riscopre la solidità difensiva, ma paga un dazio pesantissimo in fase realizzativa: il reparto offensivo rossonero è ufficialmente in crisi d’astinenza. Se la critica ha individuato in Rafa Leao l’unico colpevole, i numeri raccontano una realtà ben più complessa. Il portoghese, nonostante una pubalgia cronica e un posizionamento tattico spesso sacrificato, resta il capocannoniere della squadra con 10 reti totali. Alle sue spalle, il vuoto: un digiuno collettivo che sta trasformando la corsa Champions in un calvario di nervi e sterilità sotto porta. Il bollettino del “digiuno” è impietoso e solleva interrogativi sulla gestione atletica e tattica di Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, attacco a secco: non è solo colpa di Leao. Tutti i numeri della crisi

Articoli correlati

Milan-Como: pareggio amaro, ma che statistiche! Da Leao e Jashari, tutti i numeriUn pareggio che lascia molto amaro in bocca ai rossoneri di Massimiliano Allegri.

Milan, Allegri vuole la svolta in attacco da Leao e Pulisic: finora in coppia solo due golDall’aprile del 2025 il pubblico di San Siro aveva sempre esultato per un gol rossonero: il Milan di Allegri, contro il Parma, non ha segnato per la...

Tutti gli aggiornamenti su Milan attacco a secco non è solo colpa...

Temi più discussi: Milan, davanti serve una rivoluzione: Leao il sacrificio per finanziarla?; Verona, Sarr e Mosquera ancora a secco, le alternative in attacco non incidono; Milan ancora a secco nei primi 45' contro la Lazio: i numeri; Milan, le top news di giornata.

Milan, Leao in vendita: servono attaccanti che segnino, tutti i nomi sul taccuino dei rossoneriMilan, Leao può partire: rivoluzione in attacco per tornare a segnare. Tutti i dubbi su Allegri e i nomi per rifondare il reparto offensivo: servono gol. sport.virgilio.it

Milan, durissimo attacco alla società: c’entra l’affare Nkunku!Il giornalista di Dazn Federico Sala ha parlato della stagione in corso e del futuro del Milan, criticando fortemente l'acquisto di Nkunku. spaziomilan.it

Inter a +6 su Milan e a +7 sul Napoli. 8 partite al termine, 24 punti disponibili. Prossimo turno di campionato: Inter-Roma e Napoli-Milan. Come finirà facebook

Allegri già meglio di Fonseca e Conceiçao dopo 30 giornate: i numeri positivi del suo Milan per provare una rimonta clamorosa x.com