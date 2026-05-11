Milan ci riprova ma le sue ali sbattono contro il bis di Magnier
Dopo la corsa, Jonny Milan si è fermato stanco e deluso, con le gambe pesanti e senza la spinta di un tempo. La sua velocità sulla strada è diminuita rispetto allo scorso anno, e il tentativo di bissare il successo precedente si è concluso con una sprint fallita. Nonostante la determinazione, il corridore ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo e nel superare gli avversari nel finale.
La sua pedalata non è più leggera e ossessiva come un anno fa, ma pesante, dura e macchinosa. Jonny Milan non vola, si posa appena sul manubrio, dopo il traguardo sfuggito, sfinito da una volata che non gli ha liberato le ali. Niente da fare, sarà per la prossima volta, sarà per il prossimo traguardo a Napoli, dove gli uomini-jet sono presumibilmente attesi per il terzo round. Ieri Jonny (foto) è andato ko. Non si è liberato delle catene, ha dato solo l'impressione di librarsi in cielo quando è scattato a 300 metri a doppia velocità, ma se repentino è stato l'abbrivio, altrettanta è stata l'illusione di una vittoria che ancora una volta è rimandata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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