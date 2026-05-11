Milan ci riprova ma le sue ali sbattono contro il bis di Magnier

Dopo la corsa, Jonny Milan si è fermato stanco e deluso, con le gambe pesanti e senza la spinta di un tempo. La sua velocità sulla strada è diminuita rispetto allo scorso anno, e il tentativo di bissare il successo precedente si è concluso con una sprint fallita. Nonostante la determinazione, il corridore ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo e nel superare gli avversari nel finale.

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