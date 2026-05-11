Al termine della partita tra Milan e Atalanta, il difensore nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha affermato che la squadra ha dimostrato di essere composta da un gruppo forte e compatto. La partita, valida per la stagione 2025-26 di Serie A, si è conclusa con la presenza del giocatore nelle dichiarazioni ufficiali.

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato in conferenza stampa Isak Hien, giocatore nerazzurro. Vittoria importante. "La chiave sono state la voglia e la fame. Abbiamo dimostrato che anche noi siamo una buona squadra e oggi lo abbiamo fatto con voglia, fame e qualità". Quanto sei soddisfatto della tua prestazione? "Sono molto soddisfatto. Sono stato fuori un mese e non è facile tornare al meglio. È sempre un po’ difficile a fine stagione, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Hien in conferenza: “Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra”

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