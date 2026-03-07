Torino Casadei | Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità Siamo in una situazione delicata

Nel match di Torino, Casadei ha dichiarato che la squadra ha lottato contro un avversario di grande qualità. Ha aggiunto che la situazione attuale è delicata, ma non ha fornito ulteriori dettagli. La partita ha visto i torinesi affrontare una formazione molto competitiva, con entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e difficile.

