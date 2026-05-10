Allegri dopo Milan-Atalanta | Buona partita per un quarto d'ora poi abbiamo preso gol Ma è falso

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore ha commentato che il match è stato buono per circa un quarto d'ora, poi la squadra ha subito un gol. Tuttavia, osservatori e analisti sottolineano che le sue dichiarazioni non corrispondono ai fatti, considerando la durata effettiva delle azioni e i momenti salienti dell'incontro. Max Allegri sembra non aver reso completamente conto di quanto accaduto sul campo durante la partita.

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Al termine di Milan-Atalanta, Max Allegri sembra non avere la percezione chiara di quello che è successo, minuti alla mano. Il primo gol dell'Atalanta è arrivato infatti al 7'.🔗 Leggi su Fanpage.it

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