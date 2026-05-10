Allegri dopo Milan-Atalanta | Buona partita per un quarto d'ora poi abbiamo preso gol Ma è falso
Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore ha commentato che il match è stato buono per circa un quarto d'ora, poi la squadra ha subito un gol. Tuttavia, osservatori e analisti sottolineano che le sue dichiarazioni non corrispondono ai fatti, considerando la durata effettiva delle azioni e i momenti salienti dell'incontro. Max Allegri sembra non aver reso completamente conto di quanto accaduto sul campo durante la partita.
Al termine di Milan-Atalanta, Max Allegri sembra non avere la percezione chiara di quello che è successo, minuti alla mano. Il primo gol dell'Atalanta è arrivato infatti al 7'.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Spalletti sincero dopo la vittoria della Juve sull’Atalanta: “Altre volte abbiamo giocato meglio”Luciano Spalletti è sincero dopo la vittoria della Juventus sull'Atalanta: "Altre volte abbiamo giocato meglio, ma era importante vincere".
Caressa ricorda lo sfogo “dov’è Rocchi?”, la risposta di Allegri in tv: “Dovevo fermare la partita”Il tecnico del Milan protagonista due anni fa della frase urlata nel recupero della finale di Coppa Italia con l'Atalanta.
Argomenti più discussi: Allegri dopo Milan-Atalanta: Siamo in un momento di difficoltà, ho sempre detto che la Champions non era sicura; Allegri: Con l'Atalanta inizia un mini-campionato, io voglio restare al Milan il più possibile. Idea attacco a tre con Gimenez; Allegri dopo Milan-Atalanta: Buona partita per un quarto d'ora, poi abbiamo preso gol. Ma è falso; Allegri: Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Champions, il destino è nelle nostre mani.