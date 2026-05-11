Milan Allegri ammette | Responsabile del crollo

Il Milan subisce una sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Atalanta, un risultato che mette a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. Dopo la partita, l’allenatore ha dichiarato di essere responsabile del crollo della squadra, che si trova ora in una fase di grande difficoltà. La squadra ha mostrato in campo problemi evidenti, mentre la classifica si fa più complicata con poche partite ancora da giocare.

Il Milan scivola pericolosamente verso l’esclusione dalla zona Champions League dopo il rovinoso 2-3 interno contro l’Atalanta, un risultato che certifica lo stato di confusione in cui versa il gruppo di Massimiliano Allegri. Nella cornice di un San Siro ostile e deluso, l’allenatore toscano ha analizzato ai microfoni di DAZN una serata che definire negativa appare quasi un eufemismo. La squadra rossonera, dopo un avvio promettente durato appena dieci minuti, si è sgretolata alla prima difficoltà, evidenziando una fragilità mentale preoccupante rispetto alle dirette concorrenti, Juventus e Roma, che invece hanno marciato a pieno ritmo in questo weekend di maggio.🔗 Leggi su Milanzone.it

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