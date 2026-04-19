Dopo la partita tra Verona e Milan, conclusa con una vittoria per i rossoneri, l’allenatore del Milan ha tenuto una conferenza stampa nel dopo gara. La sfida, valida per la 33ª giornata di Serie A 2025-2026 e disputata allo stadio ‘Bentegodi’, ha visto il tecnico commentare l’esito e parlare del futuro della squadra. Le sue parole sono state riportate dai media presenti all’evento.

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa gli ha detto Rafa Leao al momento della sostituzione e che percezione hanno avuto sul razzismo verso Maignan a inizio secondo tempo: "Non me n'ero accorto. Maignan è stato bravo nell'ignorare questi fatti. L'importante è che si combattano, ed è stato bravo. Tutti bisogna combattere, qualunque forma di razzismo. Rafa Leao è uscito perché dovevo mettere un altro, perché in 12 ci danno una partita persa".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Allegri ammette: “Vittoria da Champions e sul futuro…”

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