Milan-Udinese Allegri ammette | Giocato con paura

Dopo la partita tra Milan e Udinese, giocata a San Siro, l'allenatore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha ammesso che la squadra ha affrontato il match con paura, commentando le sensazioni vissute in campo. Le sue parole sono arrivate pochi minuti dopo il fischio finale, senza ulteriori dettagli sulla partita stessa. La sfida si è conclusa con una riflessione sull'atteggiamento dei rossoneri durante il confronto.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a in conferenza stampa l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. Cosa ha detto e dirà alla squadra: "In questo momento, il primo davvero difficile, c'è poco da dire e solo da lavorare. Preparando la partita di Verona prendendo la sconfitta come un'opportunità e mettendo ordine in campo. Siamo stati frettolosi, concedendo molto. La nostra forza è sempre stata la solidità, che ci consentiva anche di fare gol per serenità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Allegri ammette: “Giocato con paura” Leggi anche: ESCLUSIVA – Bellucci pre Napoli-Milan: “Ho giocato con Allegri, genio col caratterino. Che lite con Iuliano” Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri con il 4-3-3. Sorprese a centrocampo e in attaccoOggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' l'Udinese di Kosta Runjaic per la 32esima giornata di Serie A.