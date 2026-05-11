A Genova si prepara una sfida complicata per il Milan, che dovrà fare a meno di Estupinan, Leao e Saelemaekers a causa di squalifiche. In vista della partita contro il Genoa, oltre a Modric e forse Pulisic, altri tre giocatori non saranno disponibili. La formazione rossonera dovrà quindi adattarsi in assenza di alcuni titolari, influenzando le scelte in vista della gara.

Erano in sei, ne sono “caduti” la metà. In casa rossonera Milan-Atalanta non è stata un bagno di sangue solo per il risultato, ma anche in termini disciplinari: dei sei giocatori in diffida, Zufferli ne ha ammoniti tre e quindi il prossimo fine settimana contro il Genoa oltre a Modric e, forse, a Pulisic, mancheranno altri tre giocatori. Si tratta di Leao, Saelemaekers ed Estupinan, a cui sono saltati i nervi nel contesto di una partita che, minuto dopo minuto, per il Milan si è messa sempre peggio. A Marassi quindi Allegri dovrà mettere mano alla squadra almeno per due terzi. Se infatti Estupinan è per lo più la riserva di Bartesaghi, diverso è il discorso di Leao e Saelemaekers.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, a Genova sarà emergenza. A Marassi fuori per squalifica Estupinan, Leao e Saelemaekers

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