Il Milan è al centro di polemiche riguardanti Saelemaekers dopo la partita contro la Cremonese. Estupinan sembra essere vicino a una cessione, mentre si fanno passi avanti sul fronte Gimenez, con una possibile idea di rientro. La situazione dei giocatori rimane al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Milan, i rossoneri riescono a battere non senza patemi la Cremonese allungando sul quinto posto (ora il Como è a meno 9) e arrivando al derby contro l'Inter a dieci punti di distanza. Ecco le ultime novità sugli infortunati in casa rossonera e sul prossimo futuro di Santiago Gimenez e di Pervis Estupinan. Tante polemiche (inutili) su Alexis Saelemaekers. Le top news da Pianeta Milan del due marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> Contatto tra Saelemaekers e Pezzella: l'avvenimento polemiche sui social di giornalisti e tifosi interisti che avrebbero voluto un'ammonizione per simulazione a carico del belga. Ammonizione che avrebbe tolto l'esterno dal derby Milan-Inter per diffida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, polemiche inutili contro Saelemaekers. Estupinan verso la cessione. Rivelazione su Gimenez

Leggi anche: Milan, il punto dall'infermeria: le ultime su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Saelemaekers e Gimenez

Milan, per Estupinan si valuta una cessione in estate? In bilico altri dueL'obiettivo del Milan resta tornare a giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione.

Contenuti e approfondimenti su Milan.

Temi più discussi: Leao 6, Pavlovic 7: le pagelle dei giocatori del Milan contro la Cremonese; Il tridente funziona! Fullkrug inizia e Leao chiude il contropiede che vale il 2-0 del Milan sulla Cremonese; Cremonese 0-2 Milan, ma i tifosi non dimenticano il gol mangiato da Leao: Non si possono sbagliare certe cose; Inter nel mirino, media ossessionati! Le polemiche inutili sul fallo di Calhanoglu col Genoa: l'analisi dell'esperto.

Il QS in apertura: Furia Milan contro arbitri e protocollo VarMilan-Parma si è portata dietro di sé una valanga di polemiche che ormai, in questo campionato, stanno diventando consuetudine. L'edizione odierna del QS ne parla in prima ... milannews.it

Allegri Inutile parlare delle polemiche, anche il Como per la ChampionsBisognerebbe migliorare l'oggettivita' del Var e stanno lavorando su questo, dice il tecnico rossonero ... msn.com

#Calciomercato, tanto interesse per @PervisEstupinan: spunta anche il Bologna. Ecco i dettagli - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan #transfers x.com

Il Milan è contento di De Winter! “Al Milan sono molto soddisfatti delle ultime prestazioni di Koni DeWinter . Era stato contattato da due club della Premier League a gennaio, ma Max Allegri ha insistito per tenerlo perché era convinto della sua esplosione” A voi - facebook.com facebook