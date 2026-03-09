Saelemaekers dopo il derby Milan-Inter | Felice per Estupinan Gli avevo detto che …

Dopo il derby tra Milan e Inter, il centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers ha commentato su 'Milan TV' la sua soddisfazione per la prestazione di Estupinan, con cui ha condiviso alcuni momenti di gioco durante la partita. Saelemaekers ha espresso la sua contentezza per l’andamento della sfida e ha ricordato un episodio in cui aveva parlato con Estupinan prima del match.

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla bella partita in copertura su Federico Dimarco: "Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco se perdi la concentrazione per un secondo lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. È stata una grande vittoria di squadra". Sul gol di Pervis Estupinan: "Sono felice per lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

