Migranti | Servono nuove tende slitta il trasferimento nella zona industriale

A Brindisi, il trasferimento dei migranti nell’area industriale è stato posticipato di circa venti giorni a causa dell’acquisto di quattro nuove tende da parte del Comune. La sistemazione temporanea, prevista presso l’impianto ex Nubile sulla strada per Pandi, dovrà attendere ancora qualche settimana prima di poter essere completata. La decisione arriva in seguito alle esigenze logistiche emerse durante l’organizzazione del trasferimento.

BRINDISI - “Il Comune ha dovuto acquistare quattro nuove tende e il trasferimento dei migranti presso l'impianto ex Nubile situato sulla strada per Pandi, nella zona industriale di Brindisi subirà un ritardo di una ventina di giorni”. Lo ha spiegato, nella mattina di oggi, lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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